Beyrut’ta güvenli yer kalmadı

Siyonist İsrail rejimi önceki gece boyunca Lübnan'a bomba yağdırdı. Hizbullah üyelerinin hedef alındığı iddia edilen bu saldırılarda sivillerin yaşadığı apartmanların vurulması Lübnan'da güvenli hiçbir yer kalmadığını gösterdi. Nitekim BBC'ye konuşan Beyrut Belediye Başkanı Abdullah Derviş, İsrail'in Lübnan'da son birkaç haftadır devam eden suikastlerinin, "Beyrut'ta güvenli bir yer bırakmadığını" söyledi. Derviş, Beyrut'tun kalbinde gerçekleşen iki yeni saldırıyla ilgili "Bu binada veya o binada kimin yaşadığını bilmiyorsunuz, dolayısıyla orada bir hedef olup olmadığını da bilmiyorsunuz. Artık Beyrut'un güvenli olduğu söylenemez. Bir sonraki İsrail hedefinin nerede olduğunu kimse bilmiyor" dedi. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki Dahiye bölgesi ile ülkenin batısındaki Lübnan Dağı ve çeşitli bölgelerde orta irtifada uçuşlar gerçekleştiriyor. 'Halka bölgeyi boşaltın' mesajları yollandıktan 5-10 dakika içinde bölge bombalanıyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 2 bin 119 kişi katledildi.