Beyrut’u vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı. Ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı düzenlediler. İsrail basınında, saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el- Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda, Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.