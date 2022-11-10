Biden: 2024’te adaylık niyetindeyim

ABD'de kritik ara seçimlerin üzerinden iki gün geçmesine rağmen kesin sonuçlar hâlâ netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğü sürerken, Senato sonuçları için gözler Arizona, Nevada ve Georgia'da. Beraberliğin çıktığı Georgia'da sonuçlar 6 Aralık'taki ikinci tura kaldı. Sonuçların siyasi kariyerini belirleyeceği ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. 2024 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorulan Biden, "Daha yeni başlıyoruz" şeklinde dikkat çeken bir ifade kullandı. Biden, "Bu konuda niyetim var" diyerek gelecek yılın başına kadar kesin bir karara varmış olacağını söyledi. Biden, Donald Trump'ın 2024'teki olası adaylığına ilişkin ise gülerek "Eğer aday olursa, yeni başkan olmaması için elimizden geleni yaparız" dedi.