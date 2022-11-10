Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden: 2024’te adaylık niyetindeyim
Giriş Tarihi: 11.11.2022

Biden: 2024’te adaylık niyetindeyim

Biden: 2024’te adaylık niyetindeyim
ABD'de kritik ara seçimlerin üzerinden iki gün geçmesine rağmen kesin sonuçlar hâlâ netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğü sürerken, Senato sonuçları için gözler Arizona, Nevada ve Georgia'da. Beraberliğin çıktığı Georgia'da sonuçlar 6 Aralık'taki ikinci tura kaldı. Sonuçların siyasi kariyerini belirleyeceği ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. 2024 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorulan Biden, "Daha yeni başlıyoruz" şeklinde dikkat çeken bir ifade kullandı. Biden, "Bu konuda niyetim var" diyerek gelecek yılın başına kadar kesin bir karara varmış olacağını söyledi. Biden, Donald Trump'ın 2024'teki olası adaylığına ilişkin ise gülerek "Eğer aday olursa, yeni başkan olmaması için elimizden geleni yaparız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Biden: 2024’te adaylık niyetindeyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA