‘Biden ABD’yi kaosa sürükledi’

ABD'de seçime yaklaşık dört ay kala Başkan Joe Biden'ın başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin yankıları sürüyor. Taşların yerinden oynadığı Demokrat Parti'yi sıkı bir aday yarış bekliyor. Biden, başkan adayı olarak Yardımcısı Kamala Harris'ı işaret etti. Ancak adaylığı kazanmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Harris, güçlü bir aday olarak görülmüyor. Çünkü anketler Harris'e olan kamuoyu desteğinin en az Biden kadar düşük olduğunu gösteriyor. Fakat Demokratlar'ın belirsizlikten kurtulmak için Biden'ın izinden giderek Harris'in arkasında hizalanması muhtemel görünüyor. Demokratlardan peş peşe gelen destek açıklamaları da bunu gösteriyor. Demokrat Parti Kongresi'ne bir aydan az süre kaldı. İbre Kamala Harris'e dönse de, süreç içinde farklı isimler çıkabilir. Gözler gelecek 19-22 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde. Delegelerin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a meydan okuyacak kişiyi seçeceği kongre, zorlu bir yarışa dönüşebilir.Avrupa, Eski ABD başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi korkusu yaşarken liderler, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesini memnuniyetle karşıladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Biden'ın kararına saygı duyduğunu belirtirken Almanya Başkanı Olaf Scholz, "kararı takdiri hak ediyor" dedi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store "Bdi en'ın yeniden seçilmek istememesine saygı duyuyorum'' ifadesini kullandı. Çok sayıda lider de Biden'a görevi boyunca yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir" dedi.ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi dünya medyasına bomba gibi düştü.The Washington Post, Biden'ın hamlesini 'tarihi' olarak tanımladı. Adımın Demokratları ve ülkeyi belirsiz bir yola soktuğunu öne sürdü.Wall Street Journal, Biden'ın Demokratları seçimlere dört aydan kısa bir süre kala adaysız bıraktığını belirtti.The Telegraph, "Bu Biden'ı seçime sayılı günler kala geri adım atan ilk kişi yapıyor" dedi.The Guardian, kararın ABD'yi seçimlere sayılı günler kala kaosa sürüklediğini bildirdi.Demokrat Parti başkan adaylığı için Kamala Harris'in yanı sıra farklı isimler de dillendiriliyor. Gözler Harris'e çevrilmişken Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da isminin ön plana çıkması ve Obama çiftinin Harris'e destek konusunda sessiz kalması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Demokrat Parti'nin etkili isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris konusunda sessiz kaldı. Alternatif isimler de konuşuluyor. BBC'nin haberine göre bu isimler arasında Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve California Valisi Gavin Newsom gibi isimler yer alıyor. Ancak Newsom, Harris'e destek verdi.