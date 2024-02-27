Biden: Ben bir siyonistim

ABD Başkanı Joe Biden, NBC kanalının "Late Night With Seth Meyers" programında, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya,"Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi. Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.