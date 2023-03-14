Biden, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşmeyi planlıyor

Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bir araya geldi.
Biden, üçlü görüşmenin ardından liderlerle ayrı olarak ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
SUNAK, BİDEN'I KUZEY İRLANDA'YA DAVET ETTİ
Biden, Sunak ile ikili görüşmesinde, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın, Hint-Pasifik'teki barış ve güvenliğe yardımcı olacak adımlar attığını belirterek, bugünün ülkeleri için "tarihi" bir gün olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı dahil birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Biden, ABD ve İngiltere'nin dünyadaki meseleler karşısında uyum içerisinde hareket ettiğini kaydetti.
Sunak da AUKUS'un, ülkeleri arasındaki önemli çok taraflı savunma ortaklıklarından biri olduğunu vurgulayarak, mevcut küresel güvenlik manzarası karşısında iki ülkenin birlikte çalışmasının doğru olduğunu söyledi.
"BM Güvenlik Konseyinde yan yana oturuyoruz. NATO'ya en çok harcama yapan iki ülkeyiz." diyen Sunak, iki ülkenin birlikte çalışarak çözemediği bir sorun olmadığını kaydetti.
Sunak, ayrıca Biden'ı Kuzey İrlanda'ya davet ederek, Hayırlı Cuma anlaşmasının yıldönümünü birlikte anmayı teklif etti. Biden da Kuzey İrlanda'yı ziyaret etme niyetinde olduğunu söyledi.
BİDEN, ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR
Diğer taraftan, Çin'in AUKUS'u kendisine karşı bir saldırganlık olarak görmesinden endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya Biden, "Hayır." yanıtını verdi.
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu ise "Evet." şeklinde yanıtladı ancak ne zaman görüşeceğine dair ise bilgi vermeyeceğini kaydetti.
"NÜKLEER SİLAH DEĞİL, NÜKLEER ENERJİ" VURGUSU
Biden, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüşmesinde de Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılarla ilgili açıklanan planın önemli olduğunu belirterek, "Bana göre bu, oyunun kurallarını değiştirecek." dedi.
ABD ve Avustralya'nın iklim değişikliği, bölgesel istikrar ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda ortak hareket ettiğini kaydeden Biden, diğer taraftan AUKUS ittifakının kimseye karşı bir meydan okuma olmadığını, aksine Güney Çin denizi ve Hint Okyanusu'na istikrar getirmenin bir yolu olduğu görüşünü savundu.
Biden ayrıca nükleer denizaltı projesi kapsamında "nükleer silahlardan" değil, "nükleer enerjilerden" bahsettiklerini ve bunu dünyanın anlamasının önemli olduğunu, bu kapsamda da Uluslararası Atom Enerjisi ile de birlikte çakıştıklarını vurguladı.
Biden, gelecekte ABD'nin izolasyonunu savunabilecek birinin başkan olması halinde AUKUS anlaşmasının devam edip edemeyeceğine ilişkin gazetecilerin sorusuna, anlaşmanın devam edeceği yanıtını verdi.
Avustralya'nın tam anlamıyla güvenilir bir ortak olduğunu ifade eden Biden, ülkede bankaların batmasıyla ilgili Sunak ve Albenese ile görüşüp görüşmediğine dair soruyu ise gülerek, "Borç para istemedim." şeklinde yanıtladı.