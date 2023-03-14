Biden, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşmeyi planlıyor

Sunak da AUKUS'un, ülkeleri arasındaki önemli çok taraflı savunma ortaklıklarından biri olduğunu vurgulayarak, mevcut küresel güvenlik manzarası karşısında iki ülkenin birlikte çalışmasının doğru olduğunu söyledi.

"BM Güvenlik Konseyinde yan yana oturuyoruz. NATO'ya en çok harcama yapan iki ülkeyiz." diyen Sunak, iki ülkenin birlikte çalışarak çözemediği bir sorun olmadığını kaydetti.

Sunak, ayrıca Biden'ı Kuzey İrlanda'ya davet ederek, Hayırlı Cuma anlaşmasının yıldönümünü birlikte anmayı teklif etti. Biden da Kuzey İrlanda'yı ziyaret etme niyetinde olduğunu söyledi.

BİDEN, ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR

Diğer taraftan, Çin'in AUKUS'u kendisine karşı bir saldırganlık olarak görmesinden endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya Biden, "Hayır." yanıtını verdi.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu ise "Evet." şeklinde yanıtladı ancak ne zaman görüşeceğine dair ise bilgi vermeyeceğini kaydetti.