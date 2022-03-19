Biden-Cinping görüşmesinde diyalog çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı çevrim içi görüşmede ikili ilişkilerin gelişiminden çok Ukrayna'daki savaş ve Tayvan konusunda söylenenler öne çıktı. Beyaz Saray, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı olduğu, Biden'ın ABD ve müttefiklerinin bu konudaki duruşu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda bilgi verdiği, Çin'in savaş sürerken Rusya'ya ekipman desteği vermemesi konusunda Çinli mevkidaşını uyardığı aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ABD ve NATO müttefiklerine Ukrayna krizine yol açan problemleri çözmek için Rusya ile diyalog kurma çağrısı yaparken Çin'in tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurguladı.

DİYALOG VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Ukrayna'daki durumun bugünkü noktaya geldiğini görmeyi hiçbir zaman istemediklerini ifade eden Şi, olayların bir kez daha ülkelerin savaş meydanında karşı karşıya gelmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti.

Gelinen noktada tüm tarafların Rusya ve Ukrayna'yı barış için diyalog ve müzakereye teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Şi, ABD ve NATO'ya Ukrayna krizinin temelini oluşturan sorunların çözümü için Rusya ile diyalog kurma ve hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenlik endişelerini giderme çağrısında bulundu.