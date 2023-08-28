Biden Florida için olağanüstü hal kararını onayladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, "27 Ağustos 2023'ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, "Başkanın bu kararı, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (FEMA), acil durumun yerel halk üzerinde yarattığı sıkıntı ve acıyı hafifletmek amacıyla tüm afet yardım çabalarını koordine etme ve gerekli yardımları sağlama yetkisi veriyor." ifadelerine yer verildi.

Olağanüstü hal kararının, Florida'nın fırtınadan en çok etkilenmesi muhtemel ilçelerinde, hayat kurtarma, mülkü, kamu sağlığını ve güvenliğini koruma, felaket tehdidini azaltma veya önlemeye çalışmada yardımcı olacağı belirtildi.