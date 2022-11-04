Biden gözünü İran’a dikti

ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran'ı özgürleştireceğiz" açıklamasına Tahran'dan jet yanıt geldi. Biden, California'daki seçim kampanyasında yaptığı konuşmada İran'da Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan ve 50 gündür devam eden protestolara yönelik, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz" dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 1979'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinin 43'üncü yıldönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen etkinlikte Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Reisi, "Birkaç saat önce ABD Başkanı'nın belki de dikkati dağıldığı için bir açıklama yaptığını öğrendim. 'İran'ı özgürleştirmeyi hedefliyoruz' dedi. İran, 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esaretinize düşmemeye kararlıdır" dedi.