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Haberler Dünya Haberleri Biden: İran’ın saldırısını ABD uçakları engelledi
Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:31

Biden: İran’ın saldırısını ABD uçakları engelledi

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın İsrail’in askeri tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD uçakları ve savunma sistemlerinin de saldırı sırasında devreye girdiğini ve İsrail’e destek olduğunu duyurdu.

DHA
Biden: İran’ın saldırısını ABD uçakları engelledi

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada, "İran ve İran'ın Yemen, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren unsurları İsrail'deki askeri tesislere eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Benim talimatımla, İsrail'in savunmasını desteklemek üzere, ABD ordusu geçtiğimiz hafta boyunca bölgeye uçaklar ve balistik füze savunma destroyerleri sevk etti. Bu konuşlandırmalar ve askerlerimizin olağanüstü becerileri sayesinde İsrail'in gelen insansız hava araçlarının ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesine yardımcı olduk" dedi.

İRAN SALDIRISI SONRASI G7 TOPLANIYOR

Biden, İran'ın saldırısına verilecek diplomatik yanıtı değerlendirmek üzere G7 liderlerinin bugün bir araya geleceğini belirterek, "İran'ın küstah saldırısına karşı birleşik bir diplomatik yanıtın koordine edilmesi amacıyla G7 liderleri dostlarımı bir araya getireceğim. Ekibim bölgedeki mevkidaşlarıyla temas halinde olacak. İsrail liderleriyle de yakın temas halinde olacağız. Bugün kuvvetlerimize ya da tesislerimize yönelik bir saldırı görmemiş olsak da tüm tehditlere karşı tetikte olacağız ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Biden: İran’ın saldırısını ABD uçakları engelledi
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