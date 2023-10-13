Biden İsrail’in katliamlarına arka çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, Philadelphia'daki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ı kastederek "El-Kaide bunların yanında masum kalıyor" diyen Biden, ABD'nin İsrail'in yanında olduğu mesajını vurguladı.

Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve bu saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik" ifadesini kullandı.

Bölgedeki insani durumu ele almak için ekibinin İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden Biden, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'la hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğini gözden kaçıramayız. Hamas korkunç saldırılar yapıyor ve bunun sonucunda onlar da acı çekiyor" dedi.