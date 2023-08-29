Biden, Martin Luther King’in ailesini Beyaz Saray’da ağırladı

Biden, Martin Luther King'in aynı ismi taşıyan en yaşlı oğlu ve onun eşi Arndrea Waters King ile kız kardeşi Bernice King'in yanı sıra Rahip Al Sharpton gibi insan hakları savunucularının katıldığı toplantıda, "Sanırım hepimiz birçok kez sessizliğin suç ortaklığı olduğunu söyledik. Sessiz kalmayacağız ve bu nedenle nefretle beslenen bu şiddete karşı harekete geçmeliyiz." dedi.

Başkan Yardımısı Harris de King ailesinin toplantıda yer alan birden fazla nesline atıfta bulunarak, "sivil haklar mücadelesinin her yeni nesil tarafından canlı tutulması gerektiğine" olan inancını dile getirdi.

Harris, "ABD'deki çoğu insanın, onları birbirinden ayıran şeylerden daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu" ifade etti.