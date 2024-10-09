Biden: Milton son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir" değerlendirmesini yaptı.