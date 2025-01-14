Biden oğlunu affetmişti: ABD Adalet Bakanlığı soruşturma raporunu yayınladı

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Hunter Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss tarafından hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan raporda bazı noktalar dikkati çekti.

Raporda, Hunter Biden hakkında alınan kararın, "partizan politikaların değil, kapsamlı ve tarafsız soruşturmaların sonucu" olduğu ifade edildi.

Ayrıca raporda, Başkan Biden'ın, oğlu Hunter Biden'ın "yalnızca oğlu olduğu için" hedef alındığı yönündeki açıklamaları da eleştirildi.

Bu açıklamalarının sadece Adalet Bakanlığı personelini değil, bu kararı alan tüm kamu görevlilerini zan altında bıraktığı kaydedilen raporda, kararların "jüri tarafından yasal olarak oylanarak siyasi etkilerden uzak şekilde alındığı" belirtildi.

Raporda, Hunter Biden hakkında alınan kararların "sorgulanması ve partizan hale getirilmesinin, adalete olan güveni zayıflattığı" vurgulandı.