ABD Başkanı Biden'den Putin'e küfür: "O çıldırmış bir ..."

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in çıldırmış biri olduğunu söyleyerek küfür etti ve "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.

Biden daha önceleri Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da aynı küfrü etmiş, mikrofonu açık kaldığı için sözleri herkes tarafından duyulmuştu.