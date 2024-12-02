Biden sözünde durmadı oğlu için af yetkisini kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetti. Biden, daha önce Adalet Bakanlığı'nın işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu. Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığı'nca atanan özel savcı David Weiss'in ofisi tarafından California'da 1.4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor.