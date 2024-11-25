Biden, Şükran Günü’nde iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen geleneksel törende "Peach" ve "Blossom" adlı iki hindiyi bağışladı.

Törende konuşan Biden, Şükran Günü'nün Amerikalılar için ailevi değerlerin yeniden vurgulandığı ve ailelerin bir araya geldiği çok önemli bir gün olduğunu kaydederek, bir kez daha bu gün dolayısıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan olarak son kez söz konusu törene ev sahipliği yapan Biden, Şükran Günü dolayısıyla Amerikan halkının ne kadar dirençli ve güçlü olduğunun bir kez daha altını çizmek istediğini belirtti.