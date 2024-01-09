Biden ve Blinken’a tepkiler artıyor

Türkiye ve Arap ülkelerini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi. Gazze'deki esir İsraillilerin yakınlarının katıldığı gösteride, "Gazze ile acil ateşkes ve esir takası anlaşması" yapılmasını talep eden sloganlar atıldı. ABD'de de Başkan Joe Biden bir kilisede konuşma yaparken katılımcılardan bir kesimin "Gazze'de ateşkes" sloganlarıyla karşılaştı. Konuşması kesilen Biden hayrettler içinde kaldı.