Biden yönetiminin fonladığı iddia edilmişti: Politico’dan yanıt geldi

ABD'de faaliyet gösteren "Politico" adlı haber kuruluşu, son günlerdeki iddiaların aksine hükümetten fon almadığını, bunun sadece "abonelik hizmetinin" karşılığı olduğunu belirtti. Demokrat Joe Biden yönetimi döneminde, hükümetten fon aldıkları iddia edilen medya kuruluşları arasında adı geçen Politico haber portalının yöneticileri, yazılı açıklamayla yeni yönetimde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak görev alan Elon Musk'ın söz konusu iddialarını yalanladı.

Politico'nun Üst Yöneticisi (CEO) Goli Sheikholeslami ve Genel Yayın Yönetmeni John F. Harris imzalı açıklamada, "18 yıldır hiçbir hükümetten, yardım, hibe veya destek adı altında tek bir kuruş bile almadık." ifadesine yer verildi. Açıklamada, dünya çapında milyonlarca insana hizmet veren Politico'nun, maddi gelirlerini reklam ve sponsorluklardan elde ettiği belirtildi.

Haber sitesinin PoliticoPro adlı profesyonel abonelik hizmeti veren bir biriminin olduğu aktarılan açıklamada, bu hizmetin karşılığı olarak bazı şirket, kuruluş ve devlet kurumlarından ücret alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Abone olan devlet kurumları bunu standart kamu tedarik süreçleri aracılığıyla yaparlar, tıpkı daha akıllıca çalışmak ve daha verimli olmak için satın aldıkları diğer araçlar gibi. Bu bir fonlama değil, bir işlemdir." ifadeleri kullanıldı.