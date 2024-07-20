Biden'a "adaylıktan çekil" baskısı! 7 Kongre üyesi daha çağrı yaptı

"Şimdi bayrağı yeni Demokrat liderlere devretme zamanı" ifadesine yer verilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Yaşın ve sağlığına dair kamuoyunun yaygın endişelerinin, kazanılması gerekilen bir kampanyayı tehlikeye attığı gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bu algılar belki adil değil ancak geçen ayki münazara sonrasında arttı ve artık değişmeleri pek mümkün görünmüyor. Bu durumda yapılması gereken en sorumlu ve vatansever davranış, partiyi Beyaz Saray'dan yönetmeye devam ederken adaylıktan çekilmendir."

California eyaletinden bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Zoe Lofgren, Biden'a gönderdiği mektupta, adaylığının Beyaz Saray'ı kaybetme yönünde ve Temsilciler Meclisi ile Senato yarışlarını muhtemelen kötü etkileyecek şekilde ilerlediğini kaydederek, "seçimlerde Trump'ı yenecek başka bir Demokrat adaya fırsat tanımak için" adaylıktan çekilmesini tavsiye etti.