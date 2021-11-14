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Giriş Tarihi: 14.11.2021 19:04

Biden'a büyük şok! Anket sonuçları açıklandı

Biden’a büyük şok! Anket sonuçları açıklandı

ABD'de Washington Post ve ABC Haber tarafından yapılan anketin sonuçları açıklandı. Buna göre; ABD Başkanı Joe Biden'a kamuoyu desteği yüzde 41'e geriledi.

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi.

YÜZDE 41'İ BİDEN'A ONAY VERDİ

Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi.

Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı.

YÜZDE 44'E KADAR GERİLEMİŞTİ

Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52'lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44'e gerilemişti.

Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.

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Biden'a büyük şok! Anket sonuçları açıklandı
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