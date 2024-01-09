Biden’a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde

ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.
Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen "şimdi ateşkes" şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a "ateşkes için adım atması" çağrısında bulundu.
❝ATEŞKES HEMEN!❞— Sabah (@sabah) January 8, 2024
ABD Başkanı Joe Biden, konuşma yaptığı sırada Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi:
Kaybedilen hayatları onurlandırmalı ve Filistin'de ateşkes çağrısı yapmalısınız. pic.twitter.com/ymDoscNlrg
Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun." şeklinde konuşması kameralara yansıdı.
"ONLARI KANI SİZİN ELİNİZDE"
Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." diye konuştu.
Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.
Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine "4 yıl daha" şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.