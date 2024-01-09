Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde
Giriş Tarihi: 9.1.2024 01:37 Son Güncelleme: 9.1.2024 01:38

Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde

Güney Carolina'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'in bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için "şimdi ateşkes" sloganlarıyla kesildi. Bir başka gösterici de "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." diye konuştu.

AA
Biden’a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde

ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.

Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen "şimdi ateşkes" şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a "ateşkes için adım atması" çağrısında bulundu.

Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun." şeklinde konuşması kameralara yansıdı.

"ONLARI KANI SİZİN ELİNİZDE"

Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." diye konuştu.

Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine "4 yıl daha" şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇIKMASI İÇİN SESSİZCE ÇALIŞIYORUM"

Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA