Biden’a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde

"ONLARI KANI SİZİN ELİNİZDE"

Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde." diye konuştu.

Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine "4 yıl daha" şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.