Biden’a yönelik azil soruşturması başladı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer yaptığı açıklamada, Biden'ın "ailesinin mali kazancı için kamu görevini kötüye kullandığını" gösterecek "bir yığın kanıta" sahip olduğunu belirterek, ABD halkına hesap verebilirlik sağlamak için parayı ve kanıtları takip etmeye devam edeceğini söyledi.

Bugünkü oturumda, Biden veya oğlu Hunter Biden'ın ticari çalışmaları hakkında bilgi sahibi tanıklar ifade vermeyecek, bunun yerine vergi hukuku, cezai soruşturmalar ve anayasal hukuk teorisi konularında dışarıdan uzmanlar ifade verecek.