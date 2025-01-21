Biden’dan ailesi için son dakika affı

ABD'nineski Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump'a devretmesine dakikalar kala ailesi için önleyici af çıkardı. Biden'ın af çıkardığı isimler arasında erkek kardeşleri James ve Frank Biden, kız kardeşi Valerie Biden ve eşler i yer aldı. Biden'ın geçtiğimiz ay oğlu Hunter Biden'ı federal vergi ve silah suçlamalarından dolayı affetmesinin ardından geldi. Yemin töreninde yaptığı konuşmada konuyla ilgili mesaj veren Başkan Trump da Biden yönetiminin çok fazla suçluyu affetti- ğini belirtti. Bu arada, Beyaz Saray'a veda eden Biden'a, Gazze'deki soykırıma verdiği desteklerden dolayı tepki gösterildi. Yorumlarda "Güle güle soykırımcı Biden, dünya seni iyi anmayacak, İsrail'e verdiğin destek unutulmayacak" ifadelerine yer verildi.