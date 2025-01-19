Son dakika: Biden’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin açıklama

ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BİZİM DESTEĞİMİZLE ATEŞKES SAĞLANDI"

Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaşa ateşkesle birlikte durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

İsrail-Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor. Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek.