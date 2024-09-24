Biden’dan Gazze mesajı: İsrail ile Hamas arasındaki savaş sona ermelidir

"MASUM SİVİLLER CEHENNEMİ YAŞIYOR"

Biden, "(Hamas'ın elindeki) Esirler gibi Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Aralarında yardım çalışanlarının da olduğu binlerce kişi öldürüldü, çok fazla sayıda kişi yerlerinden edildi ve acil insani durumla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bir ateşkese ulaşılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Biden, "Artık tüm tarafların kendi koşullarını sonuçlandırma, esirleri evlerine getirme, Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.