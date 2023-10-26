Biden’dan Kongre’ye silahları yasaklayan tasarı için çağrı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırılara ilişkin açıklamasında, "Başka bir trajedinin ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyelerini ABD halkını koruma görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan, evrensel özgeçmiş kontrollerini yürürlüğe koyan ve silahların güvenli şekilde saklanmasını zorunlu kılan yasa tasarısının Kongre'den geçmesi için kendileriyle çalışmaya çağıran Biden, "Son saldırının fiziksel ve zihinsel yaralarını taşıyacak olan her Amerikalıya en azından bunu borçluyuz." ifadesine yer verdi.