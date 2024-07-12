Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da yapılan NATO Zirvesi sırasında yeni bir gafa imza attı. Yanında bekleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "Baylar bayanlar, Başkan Putin" sözleriyle takdim eden Biden, kısa sürede hatasını fark ederek "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy! Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" ifadelerini kullandı. Son gafının yaşı nedeniyle Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı zor durumda bırakabileceği yorumları yapıldı.