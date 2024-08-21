Biden’dan ’nükleer savaş’ planı! ABD ordusuna talimatı verdi

Biden'ın imzaladığı strateji planı kapsamında ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisi ilk kez Çin'in nükleer cephaneliğindeki hızlı genişlemeye odaklanacak şekilde yeniden tanımlandı.
New York Times'da yer alan haberde, "Bu değişiklik, Pentagon'un Çin'in nükleer stoklarının önümüzdeki on yılda ABD ve Rusya'nın nükleer stoklarının büyüklüğü ve çeşitliliğiyle rekabet edeceğine inanmasıyla gerçekleşti" ifadesi kullandı.
Geçen yıl Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan bir raporda, Çin'in 10 yıl sonra ABD ve Rusya'yı nükleer silah kapasitesi açısından yakalayacağı belirtilmişti.
Aynı raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah başlığı sayısını artırmasının da" endişe verici olduğu" uyarısı yapılmış, Ukrayna'daki Rus işgaliyle birlikte nükleer silah tehdidinin ciddi bir şekilde arttığına da dikkat çekilmişti.