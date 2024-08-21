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Giriş Tarihi: 21.8.2024 00:29 Son Güncelleme: 21.8.2024 00:46

Biden'dan 'nükleer savaş' planı! ABD ordusuna talimatı verdi

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla ABD adaylığından çekilmişti. Ancak bunun öncesinde Biden'ın orduya nükleer savaşa hazırlık talimatı verdiği ortaya çıktı. Biden'ın Çin, Rusya ve Kuzey Kore ile olası bir "koordineli nükleer çatışmaya" karşı hazırlanan son derece gizli bir strateji planını onayladığı iddia edildi.

Biden’dan ’nükleer savaş’ planı! ABD ordusuna talimatı verdi

Biden'ın imzaladığı strateji planı kapsamında ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisi ilk kez Çin'in nükleer cephaneliğindeki hızlı genişlemeye odaklanacak şekilde yeniden tanımlandı.

New York Times'da yer alan haberde, "Bu değişiklik, Pentagon'un Çin'in nükleer stoklarının önümüzdeki on yılda ABD ve Rusya'nın nükleer stoklarının büyüklüğü ve çeşitliliğiyle rekabet edeceğine inanmasıyla gerçekleşti" ifadesi kullandı.

Haberde ayrıca, "Yaklaşık dört yılda bir güncellenen belge o kadar gizli ki, elektronik kopyası yok, yalnızca birkaç ulusal güvenlik görevlisine ve Pentagon komutanına dağıtılan az sayıda basılı kopya var" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan bir raporda, Çin'in 10 yıl sonra ABD ve Rusya'yı nükleer silah kapasitesi açısından yakalayacağı belirtilmişti.

Aynı raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah başlığı sayısını artırmasının da" endişe verici olduğu" uyarısı yapılmış, Ukrayna'daki Rus işgaliyle birlikte nükleer silah tehdidinin ciddi bir şekilde arttığına da dikkat çekilmişti.

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Biden'dan 'nükleer savaş' planı! ABD ordusuna talimatı verdi
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