Biden’dan Putin’e yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Joe Biden
, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi. Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa
'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz" dedi.
ASKER YOK
Olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için ekonomik sonuçları olacağını belirten Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok" diye konuştu. Biden, Putin'i de işgalin bedelinin "çok ağır" olacağı konusunda uyardığını vurgulayarak, "Ona eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir" ifadelerini kullandı.
İŞGAL KAYGILARI ABARTILI
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba
, Rusya'nın ülkelerini her an işgal edebileceğine yönelik kaygıların abartılı olduğunu söyledi. Kuleba, Rusya'nın henüz sınırda geniş çaplı bir saldırı düzenleyecek yeterli altyapıyı oluşturmadığını belirtti. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı
, 20'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz
'e girdiğini duyurdu. Rusya'nın askeri tatbikatlar için Belarus
'a da Su-35 savaş uçakları gönderdiği bildirildi.