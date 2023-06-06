Biden’dan Rusya’ya Ukrayna mesajı

Borç limitinin artırılarak ABD'nin temerrüde düşmesini önleyen anlaşmanın önemine değinen Biden, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşıya vararak "Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini" yeniden kanıtladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Kabine üyeleriyle Amerikan halkına hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Biden, altyapı ve istihdam alanındaki yatırımlar, sınır güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklandıklarını söyledi.