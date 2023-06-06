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Giriş Tarihi: 6.6.2023 23:37 Son Güncelleme: 6.6.2023 23:38

Biden'dan Rusya'ya Ukrayna mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle bir araya geldi. Biden'a Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilişkin gazetecilerin sorularına, "Gitmiyoruz. Ukrayna'ya yardım edeceğiz" yanıtını verdi

AA
Biden’dan Rusya’ya Ukrayna mesajı

Borç limitinin artırılarak ABD'nin temerrüde düşmesini önleyen anlaşmanın önemine değinen Biden, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşıya vararak "Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini" yeniden kanıtladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Kabine üyeleriyle Amerikan halkına hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Biden, altyapı ve istihdam alanındaki yatırımlar, sınır güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklandıklarını söyledi.

"UKRAYNA'YA YARDIM EDECEĞİZ"

Biden'a Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili Rusya'ya mesajının ne olduğuna ilişkin sorular da yöneltildi.

Biden, gazetecilerin sorularına, "Gitmiyoruz. Ukrayna'ya yardım edeceğiz." yanıtını verdi.

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Biden'dan Rusya'ya Ukrayna mesajı
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