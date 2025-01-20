Biden’dan son dakika af hamlesi: Ailesinden 5 kişi de yer alıyor!

The Hill gazetesinin haberine göre Biden, görevini Trump'a teslim etmeden son icraatını yaptı. Biden, Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i affetti. Başkan ayrıca 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası baskınını soruşturan komite üyeleri ile çalışanlarının yanı sıra komite önünde ifade veren polis memurları için de af çıkardı. Aflara ilişkin basın açıklaması yapan Biden, "Ülkemize onur ve şerefle hizmet veren bu kamu görevlileri haksız siyasi amaçlı kovuşturmaların hedefi olmayı hak etmiyorlar." dedi. Biden, "yeni yönetim tarafından hedef alınabilecek kişileri" affetmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Biden ilk kez, hakkında soruşturma bulunmayan kişiler için affederek af yetkisini "en geniş" şekilde kullanmış oldu.

"GEÇMİŞTE CEZASI ÖLÜM OLURDU"

Trump, 2023'te Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti. Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaşmıştı. Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirmişti.

FAUCİ'NİN KOVİD 19 DÖNEMİNDEKİ ROLÜ ABD'DE TARTIŞILMALI

Fauci, 2022'de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünü yönetmişti. Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi saldırılarına maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü. Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.

BIDEN'DAN AF AÇIKLAMASI

Biden çıkardığı af kararları sonrasında şu ifadelere yer verdi: "Ailem, partizan siyasetin en kötü türü olan ve yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırı ve tehditlere maruz kaldı. Ne yazık ki bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok. Temelsiz ve siyasi amaçlı soruşturmalar, hedef alınan bireylerin ve ailelerinin yaşamlarına, güvenliklerine ve mali güvencelerine zarar vermektedir. Bireyler yanlış bir şey yapmamış olsalar ve nihayetinde aklanacak olsalar bile, sadece soruşturma ya da kovuşturma gerçeği bile itibarlarına ve mali durumlarına onarılamaz bir şekilde zarar verebilir" dedi. Biden, hukukun üstünlüğüne inandığını ve 'yasal kurumların gücünün siyasete üstün geleceğine dair iyimser olduğunu da sözlerine ekledi. Biden yaptığı açıklamada, 1975 yılında iki FBI ajanını öldürdüğü gerekçesiyle federal hapishanede yaklaşık elli yıl hapis yatan Kızılderili aktivist Leonard Peltier'e verilen ömür boyu hapis cezasını da hafifletti. Peltier cezasının geri kalanını ev hapsinde geçirecek. Biden, ateşli silah edinirken uyuşturucu kullandığını gizlemek dahil 3 suçlamadan yargılandığı federal davada suçlu bulunan oğlu Hunter'ı da geçen ay affetmişti.