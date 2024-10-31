Biden’dan tartışmalara yol açan görüntüler: Bebeklere tuhaf davranışlarda bulundu

BAKIN BEBEKLERE NE YAPTI

Biden, daha önce de olduğu gibi bu etkinlikte de tuhaf davranışlarda bulundu. Üç ayrı çocuğa garip temaslar gerçekleştirdi. Cadılar Bayramı kıyafeti giyen bir bebeğin bacağını ısırdı ve iki bebeğin de bacağını kemirdi.

Biden'ın bu görüntüleri, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar bu hareketleri neşeli ve içten, bazıları da bu temasları rahatsız edici buldu.