Biden’dan tartışmalara yol açan görüntüler: Bebeklere tuhaf davranışlarda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bu yıl düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğine katıldı. Aktiviteye toplamda yaklaşık 8 bin konuk katıldı ve gün boyunca kutlamalar devam etti.
Etkinliğe birçok üst düzey hükümet yetkilisi de katıldı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken eğlenceye çocuklarını getirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de kızını getirdi.
BAKIN BEBEKLERE NE YAPTI
Biden, daha önce de olduğu gibi bu etkinlikte de tuhaf davranışlarda bulundu. Üç ayrı çocuğa garip temaslar gerçekleştirdi. Cadılar Bayramı kıyafeti giyen bir bebeğin bacağını ısırdı ve iki bebeğin de bacağını kemirdi.
Biden'ın bu görüntüleri, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar bu hareketleri neşeli ve içten, bazıları da bu temasları rahatsız edici buldu.
DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞLARDA BULUNDU
Cadılar Bayramı etkinliği, Biden'ın bir aktivitede çocuklarla etkileşiminin dikkat çektiği ilk örnek değildi.
Geçtiğimiz yıl Şükran Günü'nde Biden, Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'nde düzenlenen toplantıda Catherine adlı bir çocuğa yaklaşarak, çocuğun kulaklarının "gerçekten harika" olduğunu söylemişti.
Biden, 2023 yılında Finlandiya'da bir fotoğraf çekimi sırasında tuhaf bir diyalog sırasında küçük bir kızı yutup kokluyormuş gibi yaptı.
Biden, ayrıca 2020 yılında Florida'da düzenlenen bir etkinlikte reşit olmayan kadın dansçılardan oluşan bir grup hakkında şöyle konuştu: "Bu güzel genç hanımları dört yaş büyüdüklerinde de dans ederken görmek istiyorum!"