Biden’dan Ukrayna’ya destek, Cumhuriyetçilere sert tepki

ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önce Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya bugüne kadar verdikleri desteği en güçlü şekilde devam ettireceklerini kaydeden Biden, şimdiye kadar hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, Ukrayna'ya destek verdiğini ve bunun devam etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'yı kritik öneme sahip silahlar ve ekipmanlar konusunda takviye etmeyi sürdüreceğiz. Ancak ilave bütçe olmadan Ukrayna'yı destekleme kabiliyetimizin sonuna geliriz. Putin, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermemesine bakıyor, onun yanlış düşündüğünü ispatlamalıyız" diye konuşan Biden, ABD Kongresinden talep ettiği ek bütçenin, bir an önce geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin güney sınırının güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerle ilgili olarak Cumhuriyetçilerin Senatoda bloke ettiği ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ek yardımın da yer aldığı pakete işaret eden Biden, paketin bir an önce geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Tüm Cumhuriyetçilerin değil, sadece bir grup Cumhuriyetçinin Ukrayna'ya destek paketine karşı durduğunu söyleyen Biden, müzakereleri sürdürdüklerini ve bir uzlaşmaya varacaklarına inandığını sözlerine ekledi.