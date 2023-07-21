Biden’dan yapay zeka uyarısı: Uyanık olmalıyız

Biden, bu kapsamda şirketlerin teknolojilerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmak için gerekli test ve değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Şirketlerin kullandıkları sistemlerde güvenliği önceleyerek, siber ve ulusal güvenliğe risk teşkil edebilecek tehditlerle ilgili adımlar atacağını bildiren Biden, insanların bir içeriğin yapay zeka tarafından üretildiğini bilmeleri için şirketlerin ilgili içeriğe etiketleme yapacağını söyledi.

Biden, diğer yandan şirketlerin yapay zeka teknolojisinin kanserden iklim değişikliğine kadar karşı karşıya olunan zorlukları aşmaya yardımcı olacak yollar bulmayı ve öğrenciler ile çalışanların yapay zeka fırsatından faydalanabilmeleri için ilgili alanlarda yatırım yapmayı kabul ettiğini dile getirdi.