Biden’dan yasa dışı göçe karşı yeni plan

ABD'nin yasa dışı göçü önleme doğrultusunda, Meksika hükümetiyle birlikte çalıştığını da söyleyen Biden ayrıca, "şartlı tahliye" programının işleyiş şekli kapsamında göçmen olmak isteyenlerin bir sponsor sahibi olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Biden, "Buraya gelmeniz için ABD'de yasal bir sponsorunuz olmalıdır. Kişinin sıkı kontrollerden geçmesi ve başvurusunu ABD dışından yapması gerekir. Yasa dışı yollardan ABD'ye geçiş yapan kişiler bu program için uygun değildir" ifadelerini kullandı.

Biden, başvuruları onaylanan göçmenlerin ABD'ye girerken, ülkeye girişlerini ibraz etmek için telefonlarda bulunan bir uygulamaya sahip olmaları gerektiğini de belirtti. Biden, bunun sınırdaki yığılma ve trafiği azaltacağını da aktardı.

Biden yönetiminin yeni düzenlemesine göre, Nikaragua, Haiti, Venezuela ve Küba'dan ABD'ye gelen sığınmacılar 2 yıla kadar ABD'de ikamet ve çalışma hakkına sahip olacak. ABD'ye izinsiz girmeye çalışan ve ülkede kalmak için yasal bir dayanağı olmayan kişiler ise hızlandırılmış sınır dışı edilmeye ve 5 yıla kadar cezai yaptırımlara tabi olacak.