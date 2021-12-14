Biden’den İslamofobi ile mücadele yasa tasarısına destek

ABD'nin uzun yıllardır tüm dini ve etnik kökenlerden kişilere eşit davranılması ve saygı duyulması ilkesini savunduğuna işaret edilen açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu tasarının, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların hedef alınmasına yönelik maddesini de desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu tasarının bir an önce Kongre'den geçmesini ve İslamofobi ile mücadele için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir elçi atanmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan Ilhan Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçerse Senato'ya gönderilecek, buradan da onay alması durumunda yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.