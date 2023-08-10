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Giriş Tarihi: 10.8.2023 07:29

Biden'ı tehdit etmişti: Çatışmada öldürüldü

FBI'ın yazılı açıklamasında, Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, "evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada" hayatını kaybettiği belirtildi.

AA
Biden’ı tehdit etmişti: Çatışmada öldürüldü

Mahkeme kayıtlarında, bu kişinin, Başkan Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılayan New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'i tehdit ettiği kaydedildi.

Utah'taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Robertson'ın Facebook'ta paylaştığı, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!!" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Dosyada, Robertson'un 70-75 yaşlarında olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı.

Biden'ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.

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Biden'ı tehdit etmişti: Çatışmada öldürüldü
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