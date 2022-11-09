Biden’ı zor günler bekliyor

ABD'de gergin bir ortamda geçen ara seçimlerin sonuçları gelmeye devam ediyor. Sonuçlar ABD Başkanı Joe Biden'ın görevde kalan son 2 yılını belirleyecek. Ayrıca 2024'teki seçimler için eski başkan Donald Trump'ın akıbeti açısından da kilit önemde.Seçimlerde Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato belirlenecek. Ülkede Demokratlar'ı mavi renk, Cumhuriyetçiler'i kırmızı temsil ediyor. Cumhuriyetçiler'in ezici üstünlüğü bekleniyordu. Ancak sonuçlar böyle olmadı. Henüz çoğunluğun hangi partide olacağı netleşmedi. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler önde, Senato'da yarış başa baş gidiyor.435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 203-187, 100 üyeli Senato'da ise Demokrat Parti 49-48 önde. Senato seçiminde Arizona ve Nevada'da sonuçlar henüz netleşmedi. Georgia'da ise seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı. Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.Senato'da 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğun sahibi olacak.Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor. Tüm komitelerin başkanlarını, çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.Dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri belirliyor.Seçimler anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Biden için çok önemli.İki kanat da Cumhuriyetçiler'e geçerse Biden'ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak.Ara seçim 2 yılda bir oluyor.435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk belirleniyor.50 eyaletin 36'sında valilik seçimleri yapıldı.Senato seçiminde Demokratlar'ı, Cumhuriyetçiler karşısında öne geçiren sonuç Pensilvanya'dan geldi. Eski Başkan Donald Trump'ın da desteklediği Cumhuriyetçi Mehmet Öz'ü yenen Demokrat aday John Fetterman senatör seçildi.Trump'ın evinin bulunduğu Florida'da tarihi bir farkla valilik seçimini yeniden kazanan Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024'teki muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor. DeSantis, yeni Trump olarak anılıyor. Ara seçimlerde desteklediği adayların kazandığını açıklayan Trump, 2024 adaylık yarışı konusunda 15 Kasım'da kararını duyuracağını söylemişti. İki siyasetçinin Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için yarışabileceği belirtiliyor.