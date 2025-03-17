Biden’ın af kararları tartışmalara neden olmuştu: Trump geçersiz ilan etti

Cumhuriyetçi lider Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan eski ABD Başkanı Joe Biden'ın af kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Uykulu Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, bunların "otomatik kalemle" imzalandığını öne sürdü.

Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Af belgelerinin Biden'a açıklanmadığını ya da onayının alınmadığını savunan Trump, "Bunu yapanlar, suç işlemiş olabilir. Bu nedenle bana ve masum diğer kişilere yönelik iki yıllık cadı avında elde edilen tüm kanıtları silen ve yok eden Seçilmemiş Komitedekiler, en üst düzeyde soruşturmaya tabi tutulacaklarını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Bir kişinin imzasını otomatik şekilde yeniden oluşturan mekanik cihaz olan "otomatik kalem"in, genellikle çok sayıda belgenin imzalaması gerektiğinde kullanıldığı ifade ediliyor.