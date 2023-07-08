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Haberler Dünya Haberleri Biden'ın misket bombası kararına Kongre üyelerinden tepki
Giriş Tarihi: 8.7.2023 04:36

Biden'ın misket bombası kararına Kongre üyelerinden tepki

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Betty McCollum ve Barbara Lee, Biden hükümetinin Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek olmasını eleştirdi

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Biden’ın misket bombası kararına Kongre üyelerinden tepki

Fox News'un haberine göre, Minnesota'nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi McCollum, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesine yeşil ışık yakmasının "korkunç bir hata" olduğunu söyledi.

McCollum açıklamasında, "Biden yönetiminin misket bombalarını Ukrayna'ya transfer etme kararı gereksiz ve korkunç bir hatadır." ifadesini kullandı.

Misket bombalarının sonucunun "acı ve ölüm" olduğunu vurgulayan McCollum, "ABD, Vietnam Savaşı'ndan kalma misket bombalarını Laos'tan çıkarmak için yılda on milyonlarca dolar ödüyor çünkü bu savaş kalıntıları sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor." dedi.

McCollum, misket bombalarının "Ukrayna'ya depolanmak yerine ABD stoklarından imha edilmesi" gerektiğini savundu.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Lee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden hükümetinin Ukrayna'ya misket bombası desteğinin "endişe verici" olduğunu söyleyerek söz konusu bombaların kalıntılarının yıllarca siviller için tehlike oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

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Biden'ın misket bombası kararına Kongre üyelerinden tepki
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