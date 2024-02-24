Biden’ın sahte ses kaydını yapan kişi sihirbaz çıktı

NBC News'in haberine göre, Biden'ın sahte ses kaydını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak oluşturan kişinin New Orleans eyaletinde sihirbazlık gösterileriyle geçinen Paul Carpenter olduğu ortaya çıktı.

Carpenter, söz konusu ses kaydını Demokrat partideki bir başka aday Dean Phillips'e çalışan Steve Kramer'in kendisinden istediğini ve nerede kullanılacağına dair bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Olayın detaylarını aktaran Carpenter, soruşturması devam eden sahte ses kaydını Eleven Labs isimli bir programda yaptığını belirterek, "Robocall'da kullanılan sesi ben yaptım ama bunu ben dağıtmadım. Birinin bana bir şey yapmam için para teklif ettiği bir durumdu ve ben de yaptım. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Nasıl dağıtılacağını bilmiyordum." dedi.