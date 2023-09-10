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Giriş Tarihi: 10.9.2023 13:43

Biden'ın şoförü gözaltına alındı! Protokol ihlali...

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda bulunan aracın şoförünün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı otele girdiği için "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

AA
Biden’ın şoförü gözaltına alındı! Protokol ihlali...

NDTV'nin haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi esnasında Al Nahyan'ın kaldığı Taj Hotel'de kriz yaşandı.

Biden'ın konvoyundaki araç otele giriş yapınca şoför, "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şoförün ifadesinde bir iş insanının kendisini bu otele bırakmasını istediğini, bundan dolayı Taj Hotel'e gittiğini ve iş insanının da güvenlik tarafından durdurulduğu esnada araçta olduğunu söylediği öğrenildi.

Güvenlik protokollerinin farkında olmadığını öne süren şoför, sorgulanmasının ardından serbest bırakıldı ancak Biden'ın konvoyundan çıkarıldı.

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Biden'ın şoförü gözaltına alındı! Protokol ihlali...
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