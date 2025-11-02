Bilal Erdoğan: İsrail sorumlu tutulmalı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İtalyan sivil toplum kuruluşu "Associazione Conoscere Eurasia" tarafından organize edilen 18. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun son gününde konuştu. İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığına dikkati çeken Erdoğan, "İsrail'in soykırımdan sorumlu tutulması gerekiyor. Sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde değil Uluslararası Adalet Divanı'nda da İsrail, Filistinliler için tazminat ödemek zorunda bırakılarak sorumlu tutulmalı. 2 milyon insanın tüm altyapısını yıkacak ve ardından Müslüman ülkeler gelip yeniden inşa edecek... Bu adil değil. Eğer Müslüman ülkeler geri dönüp yeniden inşa ederlerse İsrail, yine yıkacak. Bu yüzden İsrail'in Gazze'yi yeniden inşa etmesi gerektiğini düşünüyorum. 100 milyon dolar bile olsa İsrail'in Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini karşılaması gerekiyor ki bir daha böyle bir soykırım ve insanlığa karşı suç işlemesinler" dedi.