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Giriş Tarihi: 24.2.2024

Bilal Erdoğan: İsrail, tüm insanlıktan özür dilemeli

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bilal Erdoğan: İsrail, tüm insanlıktan özür dilemeli
Gazze'de yaşanan soykırıma karşı küresel dayanışmanın önemli aktörleri İstanbul'da bir araya geldi. İbn Haldun Üniversitesi tarafından "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla Uluslararası Filistin Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bütün dünyanın ittifak ettiği bir İsrail canavarlığı var. İsrail rejimi, Nazi rejimidir. İsrail eğer varlığını devam ettirmek istiyorsa bütün insanlıktan özür dilemelidir" dedi. Erdoğan, "Tamamen soykırım üzerine hareket ediyorlar" dedi.
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Bilal Erdoğan: İsrail, tüm insanlıktan özür dilemeli
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