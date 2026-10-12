Bilal Erdoğan’dan Filistinli girişimcilere destek çağrısı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da düzenlenen Helal Forum kapsamındaki Filistin Kahvaltısı etkinliğinde, Filistinli girişimci ve iş insanlarının kendi topraklarında ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için uzun vadeli destek çağrısında bulundu. Etkinlikte konuşan Erdoğan, Filistin'e yönelik dayanışmanın iş dünyası düzeyinde güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Filistinlilerin kendi topraklarında iş kurabilmelerinin ve ekonomik kazanç elde edebilmelerinin önemini vurgulayan Erdoğan, Filistinlilerin ekonomik açıdan güçlenmesinin, kendi ülkelerinde daha güçlü bireyler ve vatandaşlar olarak yaşamalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye'de ve İngiltere'de Filistin'e yönelik yürütülen çalışmalarda insani yardım faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Erdoğan, bu faaliyetler devam ederken uzun vadeli ve stratejik girişimlerin de planlanması gerektiğini söyledi. Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Dr. Husam Zomlot, İngiliz hükümetinin İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerine yönelik açıkladığı yaptırımları önemli bir adım olarak nitelendirirken, uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.
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