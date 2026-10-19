Bilge lider dualarla anıldı
Eski Yugoslavya döneminde iki kez cezaevine giren, ardından Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, 23 yıl önce 19 Ekim 2003'te vefat eden ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, fikirleri, ahlaki tavrı ve verdiği mücadeleyle hafızalardaki yerini koruyor. Dualarla anılan İzzetbegoviç, Boşnak halkının dini ve milli bilincini yaşatmak için büyük çaba harcadı. Gençlik yıllarından itibaren Boşnakların ülkedeki diğer halklarla eşit haklara kavuşması için mücadele eden İzzetbegoviç, 1990'larda Sırp ve Hırvat güçlerinin Bosna Hersek'i bölüşme ve işgal girişimlerine karşı verilen bağımsızlık savaşının öncüsü oldu.