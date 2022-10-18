Bilim ateşle oynuyor

ABD'de Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde çıktığı sanılan ilk hali ile Omicron varyantını laboratuvar ortamında bir araya getirip öldürücülük oranı yüzde 80 olan yeni bir varyant elde ettiklerini öne sürdü. Virüsün 2020'deki yayılışının arkasında da bu tarz deneyler yattığına inanıldığı için ABD'li araştırmacıların açıkladığı bu gelişme bilim dünyasında kızgınlık yarattı. Makale henüz hakem denetiminden geçmedi. Boston'daki bu deneylerle ilgili konuşan eski İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Shmuel Shapira, "Yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi.