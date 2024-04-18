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Giriş Tarihi: 19.4.2024

Bilim insanları: Balinayla konuşabiliyoruz

Bilim insanları: Balinayla konuşabiliyoruz
ABD'deki Dünya Dışı Zekâ Arayışı Enstitüsü'nden (SETI) bilim insanları, Alaska'da bir kambur balinayla konuştuklarını ve bunun uzaylılarla iletişim kurmak için bir örnek olabileceğini iddia etti. Independent'ın haberine göre balinaların sular altında binlerce kilometre yol katederek birbirleriyle konuşmalarına olanak tanıyan karmaşık sesler çıkardıkları biliniyor ancak bu seslerin tam anlamını tanımlayabilmek hâlâ zorluğunu koruyor. Araştırmanın yazarlarından Lisa Walker, New York Post'a "Dilleri karmaşık. Bağırıyor, gümlüyor, inliyor ve ciyaklıyorlar. Ses çıkarışları büyüleyici. Bu seslerin anlamını çözmeye çalışıyoruz" dedi.
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Bilim insanları: Balinayla konuşabiliyoruz
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