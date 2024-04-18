Bilim insanları: Balinayla konuşabiliyoruz

ABD'deki Dünya Dışı Zekâ Arayışı Enstitüsü'nden (SETI) bilim insanları, Alaska'da bir kambur balinayla konuştuklarını ve bunun uzaylılarla iletişim kurmak için bir örnek olabileceğini iddia etti. Independent'ın haberine göre balinaların sular altında binlerce kilometre yol katederek birbirleriyle konuşmalarına olanak tanıyan karmaşık sesler çıkardıkları biliniyor ancak bu seslerin tam anlamını tanımlayabilmek hâlâ zorluğunu koruyor. Araştırmanın yazarlarından Lisa Walker, New York Post'a "Dilleri karmaşık. Bağırıyor, gümlüyor, inliyor ve ciyaklıyorlar. Ses çıkarışları büyüleyici. Bu seslerin anlamını çözmeye çalışıyoruz" dedi.