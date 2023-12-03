Bilim insanları katlediliyor

Gazze'nin beyni olan ünlü isimleri özellikle hedef alan İsrail, dün Gazzeli bir bilim insanını daha katletti. İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in evi hedef alındı. Saldırıda, Prof. Dr. Sufyan Tayeh, büyük oğlu Sufyan ve bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti. Filistinli fizik profesörü Sufyan Tayeh, hem akademik hem de mesleki alanda Gazze Şeridi'nin önde gelen başarılı doktorları arasında yer alıyordu.